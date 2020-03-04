اقتراح برلماني بتمديد العطلة الربيعية

قدمت لجنة التربية النيابية، اليوم الاربعاء، مقترحا الى وزارة التربية اوصتها من خلاله بتمديد العطلة الربيعية وتعطيل الدوام في مدارس العراق كافة. وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "برئاسة النائب قصي الياسري رئيس اللجنة اوصت، اليوم الاربعاء ٤/٣/٢٠٢٠ وزارة التربية بتمديد العطلة الربيعية وتعطيل الدوام في مدارس العراق كافة".



واشارت اللجنة الى أن "العراق والعالم يمر بمرحلة حرجة نتيجة تداعيات انتشار فايروس كورونا وتسجيل اصابات مؤكدة في العراق داعين وزارة التربية الى تمديد تعطيل الدوام في المدارس من ٧/٣/٢٠٢٠ الى ٢٢/٣/٢٠٢٠ لتجنب حدوث عدوى واصابات بين الطلبة مشددين على ضرورة ايجاد الحلول اللازمة لتعويض فترة انقطاع التلاميذ والطلبة عن الدوام".

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