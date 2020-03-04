الكهرباء: اعفاء العراق من العقوبات الايرانية لاستيراد الغاز لمدة 45 يوما

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في حديث لـ الخليج 365، إن "الولايات المتحدة قررت تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما"، مشيرا الى ان "الاعفاء جاء بناء على مجموعة من الامور والتوضيحات التي قدمها العراق".وأوضح أن "التمديد يكون لمدة 45 يوما بدأت اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة "، لافتا الى "مضي 15 يوما على بدء الاعفاء".

وكان من المفترض أن تنتهي مدة الإعفاء الأخير الممنوح للعراق منتصف الشهر الماضي، إلا أن مسؤولا عراقيا قال لوكالة الصحافة الفرنسية، "لم تُرِد واشنطن (حينها) التضييق على رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي".

ويتعرض أي كيان يتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني والمصرف المركزي المدرجين على اللائحة السوداء الأميركية، لعقوبات ثانوية.



ويسمح الإعفاء الأميركي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب (988 مليون قدم مكعبة) من الغاز من إيران.

وتدفع الحكومة العراقية ثمن الواردات عن طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمح مبدئيا لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

وقامت بغداد بتسديد عدة دفعات لكن إيران لم تتمكن من الوصول إلى الأموال بسبب وجود خلافات حول مسائل تقنية تتعلق بآلية الإيداع والسحب.