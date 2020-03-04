المركزي يبيع 198 مليون دولار في مزاده اليوم

أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن بيعه أكثر من 198 مليون دولار وبمشاركة 28 مصرفاً.
وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته لتصل إلى 198مليوناً و407 آلاف دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس التي بلغت المبيعات فيها 216 مليوناً و395 الاف دولار.
وتوزع الطلب بواقع 181 مليوناً و707 آلاف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 16 مليوناً و700 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.
فيما لم تتقدم أي من المصارف البالغة 28 مصرفاً في مزاد العملة بأية عروض لبيع الدولار.
وتوزع الطلب بواقع 181 مليوناً و707 آلاف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 16 مليوناً و700 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.
فيما لم تتقدم أي من المصارف البالغة 28 مصرفاً في مزاد العملة بأية عروض لبيع الدولار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.