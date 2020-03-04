محافظة صلاح الدين تعطل دوام الجامعات والمدارس أسبوعا جديدا بسبب كورونا

وقالت المحافظة في بيان، إن النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار البلداوي ترأس، اليوم، اجتماعا لخلية الأزمة حول إجراءات المحافظة للوقاية من فايروس كورونا، مبينة أن عدة مقررات صدر عن الاجتماع منها تعطيل الدوام في المدارس والجامعات أسبوعا آخر، فضلا عن تعطيل الدوام لعدد من الدوائر وتقليص الدوام في بعضها إلى 50 %.كما قررت الخلية وفقا للبيان، "ايقاف التجمعات والمهرجانات والمؤتمرات في الوقت الحاضر، مع تشديد الإجراءات الإرشادية المتخذة في السيطرات بالنسبة للوافدين إلى المحافظة، وتوجيه الوقف السني بتوعية المواطن من خلال الأئمة والخطباء بالتعاون مع اعلام المحافظة".

وأشار بيان محافظة صلاح الدين، إلى "التوجيه بإغلاق قاعات الأعراس والمقاهي وصالات الكوفي شوب".

