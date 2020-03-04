البيطرة تشدد إجراءات الفحص والتحري عن فايروس كورونا في الحيوانات

اعلنت دائرة البيطرة، الأربعاء، عن قيام خلية الأزمة المشكلة في الدائرة بتشديد حالات الرصد والتحري والإخبار عن الحالات غير الطبيعية في الحيوانات الأليفة.
وقال مدير عام الدائرة وكالةً ثامر حبيب حمزة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اجتماع خلية الأزمة طلب تشديد إجراءات الرصد والتحري عن المرض في الحيوانات الأليفة في البؤر والمناطق التي سجلت إصابات بشرية فيها".
وأضاف حمزة، أن "هذه الإجراءات هي نتيجة عزم الدائرة على بذل أقصى الجهود واستنفار كل الطاقات في سبيل الحد من انتشار المرض والمحافظة على صحة الإنسان والثروة الحيوانية" .
وأضاف حمزة، أن "هذه الإجراءات هي نتيجة عزم الدائرة على بذل أقصى الجهود واستنفار كل الطاقات في سبيل الحد من انتشار المرض والمحافظة على صحة الإنسان والثروة الحيوانية" .
يذكر أن فايروس كورونا المستجد قد تفشى في دول عديدة في حين سجلت عدد من الحالات الإصابة في العراق، ويعتقد أن الفايروس انتقل من الحيوانات إلى الانسان.
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