الصحة تصدر بيانا بشأن وفاة احد المصابين بكورونا في السليمانية

اصدرت وزارة الصحة، الاربعاء، بيانا بشأن وفاة احد المصابين بكورونا في السليمانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الإعلام تداولت خبر وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد في العراق"، مبينا انه "تم تشخيص خمس حالات في السليمانية وتم الاشتباه بحالة سادسة لرجل مسنّ يعاني من عدة أمراض مزمنة وكان وضعه الصحي حرجا".
واضاف انه "بعد اخذ العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات التأكيدية تدهورت حالته الصحية وتوفي ولم يتم التأكد لحد الآن من كونه مصابا بفيروس كورونا المستجد أم لا"، مشيرا الى "اننا بانتظار التأكيد من الجهات المرجعية المعنية والقادرة على تأكيد الإصابة من عدمه".
واكد انه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل السلطات الصحية في اقليم كردستان في التعامل مع المتوفي وملامسيه وحسب اللوائح الصحية العالمية"، داعيا "جميع وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وعدم الاستعجال بنشر اخبار من غير المصادر الرسمية".
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، في وقت سابق اليوم، تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، مشيرة الى أن التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما.
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