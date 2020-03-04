دعا النائب عن تحالف القوى يحيى المحمدي، الأربعاء، القوى السياسية إلى تسمية رئيس وزراء يستطيع تشكيل حكومة "منسجمة وتوافقية ومقبولة"، معتبراً أن اختيار مرشح توافقي وغير جدلي "ليس صعباً".
وأضاف المحمدي، أن "هذه الخطوات واختيار مرشح توافقي وغير جدلي ليست بالصعوبة كما يصفها البعض، خاصة إذا ما نظرنا إلى الوضع الحالي بالمحافظات وخاصة المحافظات الجنوبية وبغداد"، متابعاً: "نعتقد أن القوى السياسية قد وعت الدرس خلال الأسابيع الماضية وحالة السجال والمماطلة التي عاشتها العملية السياسية".
وأكد المحمدي، أن "القوى السياسية أصبحت اليوم بمرمى المسؤولية، وعليها أن تعمل على تسمية شخص يستطيع تشكيل حكومة منسجمة وتوافقية ومقبولة من قبل الشعب العراقي والقوى السياسية على حد سواء"، مشدداً على أن "الكرة اليوم بملعب الكتل السياسية الشيعية لاختيار شخص يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية".
وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أعلن، الأحد الماضي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، متهماً جهات سياسية لم يسمها بـ"وضع العراقية أمام ولادة حكومة مستقلة وعدم الجدية بالإصلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: اختيار مرشح توافقي وغير جدلي ليس بالأمر الصعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.