الصين تدعو الى مناخ ملائم للحوار والمصالحة في العراق

وقال جيون في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في العراق نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، إنه "بينما تمر العملية السياسية الداخلية في العراق حاليا بمرحلة مهمة، يتعين على المجتمع الدولي دعم العراق في إدارة الشؤون الداخلية بشكل مستقل والاستجابة للتحديات عبر الاضطلاع بدور بناء وخلق بيئة داعمة لذلك".وأضاف: "نعارض بشدة التدخل في شؤون العراق الداخلية"، مشيرا الى أن "أي عمل عسكري على الأراضي العراقية يجب أن يحصل على موافقة من حكومة البلاد لتفادي أن يصبح العراق ضحية للتجاذبات الجيوسياسية".

وأكد جيون أن "الانخراط في حوار سلمي ومهم للتوصل إلى تسوية شاملة وتعايش متناغم يصب في المصلحة الأساسية للشعب العراقي"، معربا عن "ترحيب بلاده بزيادة تحسين العلاقات بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى استمرار الاتصال والحوار فيما بينهما بشأن تشارك عائدات النفط والترتيبات الأمنية".

