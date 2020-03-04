الصين تدعو الى مناخ ملائم للحوار والمصالحة في العراق

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، الاربعاء، إلى توفير مناخ ملائم للحوار السياسي والمصالحة الوطنية في العراق.
وأضاف: "نعارض بشدة التدخل في شؤون العراق الداخلية"، مشيرا الى أن "أي عمل عسكري على الأراضي العراقية يجب أن يحصل على موافقة من حكومة البلاد لتفادي أن يصبح العراق ضحية للتجاذبات الجيوسياسية".
وأكد جيون أن "الانخراط في حوار سلمي ومهم للتوصل إلى تسوية شاملة وتعايش متناغم يصب في المصلحة الأساسية للشعب العراقي"، معربا عن "ترحيب بلاده بزيادة تحسين العلاقات بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى استمرار الاتصال والحوار فيما بينهما بشأن تشارك عائدات النفط والترتيبات الأمنية".
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