مفوضية حقوق الانسان تعلن حصيلة احداث الخلاني في بغداد امس

اعلن عضو في مفوضية حقوق الانسان، الاربعاء، عن حصيلة احداث ساحة الخلاني في بغداد امس، مشيرا الى أن الاصابات تراوحت مابين حالات اختناق بقنابل صوتية وأخرى نتيجة استخدام بنادق صيد.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الإصابات بالغاز المسيل الدموع وبنادق الصيد (صجم) كانت بكثافة عالية يوم امس في صفوف المتظاهرين".
وأوضح أن "الاصابات كانت كالاتي : اكثر من ١٠٠ حالة اختناق، واكثر من ٥٠ اصابة صجم، واكثر من ١٠ اصابة قنابل الصوتية"، فضلا عن "حرق المحال التجارية في ساحة الخلاني".
واشار البياتي الى ان بعض المجاميع استهدفت "القوات الامنية بالملتوف والرمانات الهجومية في ساحة الخلاني، فضلا عن تعرض الناشط المدني حسين رحم الى طعن بالسكاكين في شارع السعدون"، لافتا الى حدوث مشاجرة قرب ساحة الخلاني وتطورت الى استخدام الاسلحة، مما ادى الى وقوع 4 اصابات خطيرة".
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