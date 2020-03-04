جنايات الرصافة: ثلاثة أحكام بالحبس ستة أشهر ضد مدير بلدية بعقوبة

وقال مجلس القضاء، في بيان اطلعت عليه، الخليج 365، إن "المدان مدير بلدية بعقوبة قام بتسجيل ثلاث قطع بأسماء مواطنين دون محاضر تخصيص اصولية وخلافا للضوابط والتعليمات".

وأضاف ان "مجموع الضرر الذي لحق بالدائرة من جراء هذه الأفعال بلغ نحو 200 مليون دينار"، لافتا إلى ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر ولثلاث مرات وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

