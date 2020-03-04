- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، عن حالة الطقس لغاية الاحد المقبل، فيما اشارت الى انه سيشهد تساقط امطار مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
اليوم الاربعاء
المنطقة الوسطى: طقس صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.
المنطقة الشمالية: طقس صحو مع بعض الغيوم، كما ترتفع درجات الحرارة قليلا.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.
جدول بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في بغداد وباقي المحافظات اليوم
غدا الخميس
المنطقة الوسطى: طقس صحو، درجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الشمالية: طقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو، درجات الحرارة ترتفع قليلا.
بعد غد الجمعة
المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متعددة، درجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متعددة خلال الليل، ولا تغير في درجات الحرارة.
المنطقة الجنوبية: طقس غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متعددة خلال الليل، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
السبت المقبل
المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة يتحسن تدريجيا وابتداء من الاقسام الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.
المنطقة الشمالية: طقس غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا يتحسن تدريجيا، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات.
المنطقة الجنوبية: طقس غائم جزئي واحيانا غائم، درجات الحرارة تنخفض قليلا.
الاحد المقبل
المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الشمالية: طقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حالة الطقس لغاية الاحد المقبل: امطار مع ارتفاع بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.