أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بارتفاع حالات الاختناق نتيجة مصادمات شهدتها ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد بين متظاهرين وقوات امنية.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حصيلة احداث مصادمات يوم امس، بين متظاهرين وقوات امنية، ضمن مقتربات ساحة الخلاني، ارتفعت الى ٧٥ حالة اختناق، مبينا أن بعض تلك الاصابات خطرة.
وأوضح المصدر، أن "الاسلحة المستخدمة من الطرفين كانت بنادق الصيد وقنابل مسيلة للدموع ومولتوف".
وتشهد ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات في بغداد، عمليات كر وفر ومصادمات بين مجاميع من المتظاهرين وقوات امنية، رغم سيطرة الاخيرة عليها واعادة افتتاحها منتصف شهر شباط 2020.
وأوضح المصدر، أن "الاسلحة المستخدمة من الطرفين كانت بنادق الصيد وقنابل مسيلة للدموع ومولتوف".
وتشهد ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات في بغداد، عمليات كر وفر ومصادمات بين مجاميع من المتظاهرين وقوات امنية، رغم سيطرة الاخيرة عليها واعادة افتتاحها منتصف شهر شباط 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر 75 حالة اختناق بعضها خطرة.. حصيلة جديدة لاحداث الخلاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.