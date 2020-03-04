75 حالة اختناق بعضها خطرة.. حصيلة جديدة لاحداث الخلاني

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حصيلة احداث مصادمات يوم امس، بين متظاهرين وقوات امنية، ضمن مقتربات ساحة الخلاني، ارتفعت الى ٧٥ حالة اختناق، مبينا أن بعض تلك الاصابات خطرة.

وأوضح المصدر، أن "الاسلحة المستخدمة من الطرفين كانت بنادق الصيد وقنابل مسيلة للدموع ومولتوف".



وتشهد ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات في بغداد، عمليات كر وفر ومصادمات بين مجاميع من المتظاهرين وقوات امنية، رغم سيطرة الاخيرة عليها واعادة افتتاحها منتصف شهر شباط 2020.