الرافدين يكشف عن مبالغ المتلكئين التي تم استردادها في كانون الثاني الماضي

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان" حصيلة الاموال التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغت مجموعها اكثر من 453,783,629 ( اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون الف وستمائة وتسعة وعشرون دينار لاغيرها".
واضاف ان "المصرف مستمر في اجراءاته الحثيثة في استرجاع اموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الاموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الاساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمتقاعدين وفق اليات وضوابط معينة.
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