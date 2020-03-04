بايدن يفاجئ ساندرز.. وبلومبيرغ يعيد تقييم حملته

سجل نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، سلسلة انتصارات كبيرة في الانتخابات التمهديدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشحه الرئاسي، متقدما على أقرب منافسيه الديمقراطيين بيرني ساندرز في يوم الثلاثاء الكبير الذي يشمل 14 ولاية.

فقد أفادت وسائل إعلام أميركية بفوز نائب الرئيس الأميركي الأسبق بولايات ماستيوستس وتينيسي وأوكلاهوما وفيرجينيا وآركنسا، تضاف إلى ثلاث ولايات فاز فيها سابقا هي فيرجينيا ونورث كارولينا وألاباما، مقابل ثلاث ولايات لساندرز هما فيرمونت وكولورادو ويوتا، في الوقت الذي قرر عمدة نيويوروك السابق مايكل بلومبيرغ إعادة تقييم حملته.

وتتجه الأنظار الآن إلى بقية الولايات، خصوصا كاليفورنيا وتكساس الغنيتين جدا بأعداد المندوبين.

وحسب الاستطلاعات فقد فاز بايدن حتى الآن بأصوات 99 من المندوبين في 10 ولايات، مقابل 49 لساندر، بلومبيرغ 7، اليزابيث وارن 4، وتولسي غابارد مندوبا واحدا.

وتمثل هذه النتائج فوزا كبيرا لبايدن في مواجهة بقية المرشحين الديمقراطيين، فقبل أسبوع فقط كانت حملة بايدن الانتخابية على وشك الانهيار بعد العروض الضعيفة في أول ثلاث مسابقات ترشيح في أيوا ونيو هامشير ونيفادا.

ويبدو أن فوز بايدن في ولاية ساوث كارولاينا، يوم السبت أحيا حظوظه في المنافسة.

في هذه الأثناء أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ سيعيد تقييم حملته للترشيح الديمقراطي اليوم الأربعاء في ظل النتائج الضعيفة التي حققها حتى الآن.

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وكان بايدن قد فاز رسميا في ولايات فيرجينيا ونورث كارولينا وألاباما بعد اغلاق مراكز الاقتراع، في حين فاز المرشح اليساري السيناتور بيرني ساندرز في ولاية فيرمونت مسقط رأسه.

ساندرز كان يتوقع فوزا مريحا في ولايته فيرمونت التي تملك 16 مندوبا، لكن الوسطي بايدن أمل بأن يحافظ على زخمه في كل الولايات بدءا من فيرجينيا بمندوبيها البالغ عددهم 99، في حين أن هناك 110 مندوبا في نورث كارولينا وهي الولاية التي فيها سكان سود كثر وهم في الأغلب صوتوا لبايدن.

وبالإجمال هناك 1,357 مندوبا يمثلون الولايات الـ14، وينبغي على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم، ويحتاج بايدن الى أداء جيد لمنع ساندرز من تحقيق تقدم محتمل يكرس ترشيحه خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في تموز.

وستغلق مراكز الاقتراع في الولايات الـ10 الباقية تباعا حتى الساعة 11 مساء (04,00 بتوقيت غرينتش اليوم).

وبدا أن المرشحين السيناتور إليزابيث وارن والملياردير مايكل بلومبيرغ خارج السباق.

وقال مارك روم أستاذ متخصص في الحكم والسياسة في جامعة جورج تاون إن إليزابيث وارن قد تحصل من 16 إلى 20 في المئة ومثلها سيحصل غالبا المرشح الملياردير مايكل بلومبيرغ، مضيفا أن "عليهما أن ينظرا إلى المرآة وأن ينسحبا من السباق لصالح من يستطيعون أن يكملوه حيث أن الصراع ينحصر فعليا ما بين جو بايدن وبيرني ساندرز".