صحة كربلاء تكشف حقيقة هروب مصابة بفيروس كورونا من المستشفى

كشفت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، حقيقة هروب مصابة بفيروس كورونا من المستشفى.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الانباء التي تم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هروب مصابة بفايروس كورونا من المستشفى في كربلاء، عارية عن الصحة".
واضافت ان "ما يتم نشره هو جزء من حملة اعلامية لتشويه الحقائق".
وتناقلت يوم امس الثلاثاء، مواقع التواصل الاجتماعي خبرا تضمن ان المصابة بفايروس كورونا والتي تم تشخيصها في كربلاء امس، هربت من الحجر الصحي التي وضعت فيه باحدى مستشفيات المحافظة.
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