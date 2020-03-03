بحث رئيس ائتلاف النصر و رئيس تيار الحكمة سماحة عمار الحكيم، مساع اختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء. وقال مكتب العبادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي استقبل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم". Advertisements واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية ومساع اختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الدستورية المتبقية ومعالجة الاسباب التي ادت لوصول الاوضاع لما وصلت اليه حاليا وخطورتها على البلد". وتابع انه "تم التاكيد على اهمية اختيار شخصية مكلفة بتشكيل الحكومة باستطاعتها ايقاف الانحدار الكبير الذي تشهده العديد من القطاعات امنيا واقتصاديا وماليا والتهيئة للانتخابات المبكرة للتمهيد للمرحلة المقبلة التي عليها اصلاح الاوضاع ووضع البلد على الطريق الصحيح الذي يطالب به ابناء شعبنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العبادي والحكيم يبحثان مساع اختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.