إصابة أربعة متظاهرين بصدامات قرب نفق التحرير وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بإصابة أربعة متظاهرين بتجدد الصدامات قرب نفق التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصدامات تجددت بالقرب من نفق التحرير ضمن مقتربات الخلاني"، مشيراً الى أن "القوات الامنية اطلقت القنابل المسيلة للدموع".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تسجيل اربع اصابات بين صفوف المتظاهرين".