تعرف على مجموعات دوري الأمم الأوروبية

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2020-03-03 | 19:30
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أما المجموعة الأقوى ضمت كرواتيا والسويد وفرنسا والبرتغال حامل اللقب.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المستوى الأول
المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.
المجموعة الثانية: أيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.
المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.
المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.
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