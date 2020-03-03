تعرف على مجموعات دوري الأمم الأوروبية

رياضة 2020-03-03 | 19:30 3,670 مشاهدة Advertisements اجريت، مساء اليوم الثلاثاء، قرعة دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2020. وأسفرت القرعة، عن وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة صعبة رفقة هولندا وبولندا، بينما اصطدمت إسبانيا بألمانيا وأوكرانيا. أما المجموعة الأقوى ضمت كرواتيا والسويد وفرنسا والبرتغال حامل اللقب. وجاءت نتائج القرعة كالتالي:



المستوى الأول المستوى الأول المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.



المجموعة الثانية: أيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.



المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.



المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا. المحرر: محمد خليل

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