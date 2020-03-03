الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق داخل مستشفى الشرقاط

اعلن الدفاع المدني، الثلاثاء، عن السيطرة على حريق داخل مستشفى الشرقاط. وقال الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن فرقه "سيطرت على حادث حريق نشب داخل مستشفى الشرقاط في محافظة صلاح الدين"، موضحاً أن "الحريق نشب داخل مطبخ تابع لدار الاطباء نتيجة احتراق سبلت".



وأضاف البيان أنه "تم اخماده من قبل فرق الدفاع المدني دون خسائر بشرية وكان سبب الحريق تماس كهربائي".



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