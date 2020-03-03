بلاسخارت من مجلس الأمن: الجماعات المسلحة تمنع استمرار الحياة في العراق

وقالت بلاسخارت في كلمة لها أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بالعراق، إن "الصورة الأمنية في الشوارع العراقية معقدة، وهناك صعوبة في إداراتها"، مؤكداً أن "العراق يشهد تواجد كيانات مسلحة ذات جماعات غير محددة وتستخدم أفراداً لتشويش الوضع في البلاد والتسبب بالخسائر".وأضافت أن "الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة تمنع استمرار الحياة في العراق، وهذا الأمر لا يجب ان يخفيه القادة السياسيون بل يجب تفكيك هذه الجماعات".

وأوضحت بلاسخارت، أن "هذه الجماعات المدعومة من خارج العراق تحاول تقويض نظام الدولة".

وتابعت أن "العراق بحاجة الى انتخابات عادلة ونزيهة"، مبينة أن "ضبط العملية الانتخابية أولوية لكن الاصلاح على مستوى المنظومة ضروري، فضلاً عن الحاجة الى لجنة مستقلة تعمل على مبادئ الاستقلالية".



وبينت بلاسخارت، أن "البرلمان العراقي يجب ان يبت في قانون الانتخابات المعلق"، مشيرة إلى "ضرورة جعل الممثلين في الانتخابات خاضعين للمساءلة".