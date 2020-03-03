اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، الجماعات المسلحة في العراق بانها تمنع استمرار الحياة في البلاد، وذلك خلال جلسة لمجلس الامن الدولي بشأن العراق.
وأضافت أن "الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة تمنع استمرار الحياة في العراق، وهذا الأمر لا يجب ان يخفيه القادة السياسيون بل يجب تفكيك هذه الجماعات".
وأوضحت بلاسخارت، أن "هذه الجماعات المدعومة من خارج العراق تحاول تقويض نظام الدولة".
وتابعت أن "العراق بحاجة الى انتخابات عادلة ونزيهة"، مبينة أن "ضبط العملية الانتخابية أولوية لكن الاصلاح على مستوى المنظومة ضروري، فضلاً عن الحاجة الى لجنة مستقلة تعمل على مبادئ الاستقلالية".
وبينت بلاسخارت، أن "البرلمان العراقي يجب ان يبت في قانون الانتخابات المعلق"، مشيرة إلى "ضرورة جعل الممثلين في الانتخابات خاضعين للمساءلة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلاسخارت من مجلس الأمن: الجماعات المسلحة تمنع استمرار الحياة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.