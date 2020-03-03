الحج تعلن ارسال وفد لمتابعة الطريق البري لنقل الحجاج

اعلنت هيئة الحج، الثلاثاء، عن ارسال وفد لمتابعة الطريق البري لنقل الحجاج. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة العليا للحج والعمرة ترسل وفداً من المدراء العامين لمتابعة تهيئة الطريق البري الربط بين كربلاء والانبار وعرعر لضمان انسيابية حركة حافلات نقل الحجاج الذي تمر عبره حجاج البر العراقيين".



وأضاف البيان أن هذا الامر تم "بالتنسيق مع الوزارات الساندة ومحافظة كربلاء ومحافظة الانبار قبل حلول الموسم".



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