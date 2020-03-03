تحالف 'الوطن أولاً' يدعو إلى الاتفاق على وضع خارطة طريق تخرج البلاد من أزمتها

وذكر التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "العملية السياسية تمر في أسوء مرحلة منذ تأسيسها بسبب حالة الاحتقان والتأزيم التي انتجها الفشل المتكرر في تحقيق إصلاح حقيقي يقنع الشارع العراقي وينتشل المجتمع من التراجع الكبير الذي تشهده الملفات الاقتصادية والمعيشية والخدمية".وأكد أنه" ارتضى أن يضحي باستحقاقه السياسي وأن يدعم التوجه القائم على أساس تشكيل حكومة بعيدة عن الصراعات الحزبية عسى أن يؤدي ذلك لإخراج البلاد من أزمتها"، محذراً من "عواقب الاستخفاف بإرادة الشعب والتباطؤ باتخاذ خطوات جادة استجابةً لحركة الاحتجاج المطالبة بالإصلاح".

ودعا التحالف إلى "إجراء سلسلة من الحوارات الجادة والعاجلة بين القيادات السياسية في البلاد تمهيدا لعقد مؤتمر وطني تُدعى إليه الأطراف السياسية وممثلين عن الحراك الشعبي لتدارس تداعيات انسداد الأفق السياسي وانعكاسات الصراع الإقليمي على البلاد، والسعي لوضع خارطة طريق تخرج البلاد من أزمتها، من خلال تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن الصراعات الحزبية، تجري انتخابات تشريعية مبكرة بمهنية وحيادية عالية لإقناع الجماهير الغاضبة بوجود أمل بإمكانية الإصلاح، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار المنشود".

