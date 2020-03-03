بالفيديو..المحاصصة تعصف بحكومة علاوي بعد شهر من المناورات

جدل البديل يعود مجددا،، المحاصصة تعصف بمباحثات علاوي الذي انتهى من حيث بدأ دون جدوى،، على بعد امتار من مبنى البرلمان يرابط الاف المتظاهرين منذ اشهر لفك عقدة وصل الاحتقان فيها الى اضراب وقطع طرق ولهيب عصف في الوسط والجنوب لكن ذلك لم يمنع اللاعب السياسي من المرواغة والاستمرار بالضغط ايضا،، ثنائي قائم ،، تظاهرات تتجه نحو التصعيد وقالب سياسي لا يراد له ان يتغير لم تحرك ساكنها صرخات ودماء وشهداء.

النتيجة ان المكلف محمد توفيق علاوي الذي كان يعتقد انه سيمضي متعكزا على قوة التظاهرات انتهى به المطاف منفردا دون دعم لحكومة انتقالية لا تتجاوز الاشهر،، محاولات المرور الى مرفأ امن تشتد وطأتها على الشارع الذي يترقب بصيص امل او نقطة ضوء نهاية النفق،، والى الوراء مجددا سيدخل حراك البدلاء وعودة لافتات الرفض باسم الشعب .



الوضع الملتهب على مايبدو لم يؤثر كثيرا ببعض الاحزاب والجهات التي تحرك مسار السياسة وتمسك به بقبضة من حديد في ظل رهان الوقت الذي يعتقد البعض انه سيقود الاحتجاجات الى الانمكاش تدريجيا او المضي بحكومة عرجاء حتى انتهاء عمر الحكومة المفترض.

يوم جديد ومتنفس اخر بحساب السياسة التي تتلاعب باوراق الخسارة والربح لكنه غير واضح المعالم لايام مقبلة قد تعيد حسابات المحافظات المنتفضة بمليونية على ابواب المنطقة الخضراء مع مخاوف من استغلالها من اطراف تحاول اللعب على الوتر الامني في بغداد.