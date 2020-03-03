كمبش والعبادي يبحثان وضع الوقف السني في المرحلة المقبلة

بحث رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وضع ديوان الوقف السني في المرحلة المقبلة.
وقال الوقف في بيان تلقت الخليج 365، ان "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش التقى برئيس الوزراء السابق حيدر العبادي".
واضاف ان "الجانبين بحثا وضع الديوان في المرحلة المقبلة وإمكانية تطوير العمل فيه من خلال تقديم الأفكار التي ترتقي إلى مستوى الطموح".
واكد العبادي خلال البيان "على ضرورة اتباع المنهج الوسطي ومحاربة الغلو والتطرف لخلق جيل هادف وواع يدعو إلى الخطاب المعتدل".
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