أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني وسط آمال بخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط آمال بخفض إنتاج الخام من جانب تحالف (أوبك+)، بعد هبوط حاد للأسعار خلال الشهر الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أيار بنسبة 1.32 بالمئة أو 69 سنتا إلى 52.58 دولاراً للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان بنسبة 1.65 بالمئة أو 78 سنتا إلى 47.52 دولاراً للبرميل.
ويجري حالياً تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي "أوبك" ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في آذار الحالي.
والإثنين، توقع بنك "أوف أميركا غلوبال"، بلوغ سعر برميل خام برنت 54 دولاراً في المتوسط خلال 2020، منخفضاً 8 دولارات عن تقديراته السابقة، الأسبوع الماضي البالغة 62 دولاراً للبرميل.
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