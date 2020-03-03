أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني وسط آمال بخفض الإنتاج

ويلتقي التحالف المؤلف من كبار منتجي الخام في المنظمة إلى جانب منتجين مستقلين تقودهم روسيا، يومي 5 - 6 آذار الحالي، لبحث مصير اتفاق لخفض الإنتاج، ينتهي في 30 من ذات الشهر، وأية إجراءات أخرى لكبح جماح هبوط الأسعار بسبب فيروس "كورونا المستجد".وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أيار بنسبة 1.32 بالمئة أو 69 سنتا إلى 52.58 دولاراً للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان بنسبة 1.65 بالمئة أو 78 سنتا إلى 47.52 دولاراً للبرميل.

ويجري حالياً تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي "أوبك" ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في آذار الحالي.



والإثنين، توقع بنك "أوف أميركا غلوبال"، بلوغ سعر برميل خام برنت 54 دولاراً في المتوسط خلال 2020، منخفضاً 8 دولارات عن تقديراته السابقة، الأسبوع الماضي البالغة 62 دولاراً للبرميل.