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أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني وسط آمال بخفض الإنتاج

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ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط آمال بخفض إنتاج الخام من جانب تحالف (أوبك+)، بعد هبوط حاد للأسعار خلال الشهر الماضي.
ويلتقي التحالف المؤلف من كبار منتجي الخام في المنظمة إلى جانب منتجين مستقلين تقودهم روسيا، يومي 5 - 6 آذار الحالي، لبحث مصير اتفاق لخفض الإنتاج، ينتهي في 30 من ذات الشهر، وأية إجراءات أخرى لكبح جماح هبوط الأسعار بسبب فيروس "كورونا المستجد".

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أيار بنسبة 1.32 بالمئة أو 69 سنتا إلى 52.58 دولاراً للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان بنسبة 1.65 بالمئة أو 78 سنتا إلى 47.52 دولاراً للبرميل.

ويجري حالياً تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي "أوبك" ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في آذار الحالي.


والإثنين، توقع بنك "أوف أميركا غلوبال"، بلوغ سعر برميل خام برنت 54 دولاراً في المتوسط خلال 2020، منخفضاً 8 دولارات عن تقديراته السابقة، الأسبوع الماضي البالغة 62 دولاراً للبرميل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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