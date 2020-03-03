استئناف النجف: السجن المؤبد لمدان ضبطت بحوزته 38 كيلو غرام من المواد المخدرة

أصدرت محكمة جنايات النجف الاتحادية، الثلاثاء، أحكاما مختلفة بحق مدانين اثنين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة في قضاء الكوفة .

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المدان الأول أدين بالسجن المؤبد بعدما ضبطت بحوزته على 38 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة إضافة إلى 226 قرصا طبيا تحتوي على مادة الامفيتامين المخدرة".

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وأضاف ان "المدان الثاني أدين بالسجن لمدة 8 سنوات بعدما ضبطت بحوزته 190 غراما من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

ولفت الى ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقا لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".