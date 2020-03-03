بالصور.. تنظيف وغسل جسر السنك

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن قيامها باعمال تنظيف وغسل جسر السنك وسط بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات امانة بغداد باشرت باعمال تنظيف وغسل جسر السنك". واضافت ان "ذلك جاء بعد اعادة فتحه من قبل القوات الامنية". Advertisements

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