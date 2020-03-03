عضو بالصحة النيابية يقترح تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى ٢١ من اذار الحالي

اقترح عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الثلاثاء، تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى ٢١ من آذار الحالي.

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نقترح على خلية الازمة ووزارة التربية تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى ٢١ من شهر آذار الحالي".

واضاف ان "ذلك جاء بعد اكتشاف عدد من الحالات الجديدة المشخصة والمشكوك فيها من فايروس كورونا في بغداد وعدد من محافظات العراق"، لافتا الى ان "تمديد العطلة هو من اجل السيطرة على هذا المرض وتقييم الوضع واستقراره".

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وأعلنت وزارة التربية، في 26 شباط الماضي، حصول موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على تمديد عطلة نصف السنة لتلاميذ وطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة اسبوع واحد، حفاظا على صحة الطلبة والتلاميذ اثر تسجيل حالات مؤكدة بفايروس كورونا في البلاد.