خلية الصقور تعتقل اربعة متهمين بقتل شخص في السعدون وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن خلية الصقور اعتقلت اربعة متهمين بقتل شخص في السعدون وسط بغداد وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بجهود مميزة تمكنت خلية الصقور الاستخبارية من اعتقال اربعة اشخاص متهمين بقتل شخص في منطقة السعدون وسط بغداد". واضاف ان "المجني عليه وجد بصندوق عجتله الخاصة"، مشيرا الى انه "تم تصديق اقوال المتهمين بالجريمة".

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