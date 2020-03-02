خلية ازمة كورونا بالنجف تصدر توضيحا بشأن الحالة المشخص اصابتها بالفايروس

اصدرت خلية ازمة كورونا بالنجف، الاثنين، توضيحا بشأن الحالة المشخصة اصابتها بالفايروس، فيما دعت الى الإهتمام بالتوصيات التي تصدر منها للحفاظ على سلامة الجميع.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نود ان نوضح الى المواطنين ان الحالة الجديدة المشخصة بالإصابة بفايروس كورونا، قد دخلت الى العراق قادمة من إيران يوم الخميس الماضي برًا عند طريق منفذ مهران وبعد متابعة الفرق الصحية للعراقيين الوافدين من الدول الموبوئة إكتشفنا ان رجل بعمر 65 سنة يسكن في حي المهدي مع عائلته ظهرت عليه علامات الإصابة بالفايروس وتم نقله عن طريق سيارة اسعاف خاصة وفريق متخصص الى مستشفى الحكيم".

واضافت انه "تم اخذ عينة منه يوم امس الأحد عند طريق كادر طبي متخصص وتم ارسالها الى المختبر المركزي في بغداد واليوم الإثنين ظهرت النتيجة (موجبة) مصاب بهذا الفايروس"، مشيرة الى انه "تم نقله من قسم المشتبه بهم الى قسم العزل التابع الى دائرة صحة النجف".

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وتابعت ان "فرق الصحة قامت بنقل عائلته والملامسين له الى قسم الحجر وعددهم 11 شخص والآن تجرى لهم الفحوصات الطبية وفق التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية".

ودعت الخلية الى "الإهتمام بالتوصيات التي تصدر من خلية الأزمة للحفاظ على سلامة المجتمع".