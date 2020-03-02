شرطة النجف: مراكز شرطة المحافظة لم تسجل اي دعوة خطف

اعلنت قيادة شرطة النجف، الاثنين، ان مراكز شرطة المحافظة لم تسجل اي دعوة خطف.
وقال قائد شرطة المحافظة العميد فائق الفتلاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراكز الشرطة لم تسجل اي دعوة خطف على أي مواطن او ذويه داخل المحافظة".
واضاف "شكلنا فريق عمل لمتابعة ما نشر من قبل بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن وجود حالة خطف ناشطة".
يذكر ان وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا تضمن ان ناشطة مدنية تعرضت للخطف في محافظة النجف.
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