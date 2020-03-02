مسؤول باتحاد الكرة المستقيل: لم نستغل اموال فيفا بتوفير أراضي للمشاريع الرياضية

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2020-03-02 | 21:46
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اكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم المستقيل، فالح موسى، أن الاتحاد لم يستغل الأموال التي يمنحها الاتحاد الدولي "فيفا"، بتوفير أراضي للمشاريع الرياضية.
وقال موسى في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" والذي يبث على قناة السومرية، إن "فيفا يمنح الاموال للجان في الاتحادات مقابل نشاطات معينة وفي حال لم تتحقق النشاطات تعاد الاموال لفيفا"، مبيناً ان "الاتحاد الدولي يوفر اموالاً من اجل بناء مشاريع رياضية، لكننا لم نوفر اراضي لاستغلال الأموال".
وتابع أن "هناك اشخاص حاولوا اسقاط الاتحاد بشتى الطرق"، مبيناً بالقول، "لا يوجد سبب لتقديم استقالتنا غير الخوف على رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار".
وأضاف "سأرفض العودة في حال اتصل بي مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس وكذلك لا يحق لي العودة للجنة لأني مستقيل"، مشيراً إلى أن "أعضاء الاتحاد جميعهم قدموا الاستقالة ولا يعملون في أي لجنة الان".
وتابع أن "هناك اشخاص حاولوا اسقاط الاتحاد بشتى الطرق"، مبيناً بالقول، "لا يوجد سبب لتقديم استقالتنا غير الخوف على رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار".
وأضاف "سأرفض العودة في حال اتصل بي مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس وكذلك لا يحق لي العودة للجنة لأني مستقيل"، مشيراً إلى أن "أعضاء الاتحاد جميعهم قدموا الاستقالة ولا يعملون في أي لجنة الان".
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.