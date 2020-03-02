مسؤول باتحاد الكرة المستقيل: لم نستغل اموال فيفا بتوفير أراضي للمشاريع الرياضية

وقال موسى في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" والذي يبث على قناة السومرية، إن "فيفا يمنح الاموال للجان في الاتحادات مقابل نشاطات معينة وفي حال لم تتحقق النشاطات تعاد الاموال لفيفا"، مبيناً ان "الاتحاد الدولي يوفر اموالاً من اجل بناء مشاريع رياضية، لكننا لم نوفر اراضي لاستغلال الأموال".وتابع أن "هناك اشخاص حاولوا اسقاط الاتحاد بشتى الطرق"، مبيناً بالقول، "لا يوجد سبب لتقديم استقالتنا غير الخوف على رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار".

وأضاف "سأرفض العودة في حال اتصل بي مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس وكذلك لا يحق لي العودة للجنة لأني مستقيل"، مشيراً إلى أن "أعضاء الاتحاد جميعهم قدموا الاستقالة ولا يعملون في أي لجنة الان".

