الزراعة تصدر بيانا بشأن الجراد الصحراوي

اصدرت وزارة الزراعة، الاثنين، بيانا بشأن الجراد الصحراوي، فيما اكدت استعدادها لمجابهة الافات الزراعية من خلال المبيدات المتوفرة والكوادر المتخصصة .

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوزارة وحال استشعارها بوجود اسراب من الجراد الصحراوي قرب حدودها مع دول الجوار الاقليمي اتخذت عدة اجراءات وقاية خشية من وصولها الى مناطق العراق الزراعية الحدودية"، مبينا ان "وزير الزراعة صالح الحسني ترأس غرفة عمليات مكونة من الكادر المتقدم للوزارة وعدد من المختصين بالشأن الزراعي، وخلص اجتماع اللجنة الى توصيات منها أطلاق المبالغ المخصصة لدائرة وقاية المزروعات وهي الجهة المكلفة بهذا المجال لاجل توفير كل المستلزمات والاليات والمبيدات التي تساعد الفرق الخاصة بالمكافحة للقيام بأعمالها المعتادة".

واضاف ان "الحسني وجه بتشكيل لجان فرعية في المحافظات يراسها مدير الزراعة وعضوية اقسام وقاية المزروعات والدفاع المدني والجمعيات الفلاحية من أجل اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد الجراد الصحراوي وتنفيذ خطط الوزارة في مواجهة الحالات الطارئه، فضلا عن مناقشة الخطوات الفعالة التي تقوم بها الوزارة من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد دخول الجراد الصحراوي وخاصة في محافظة المثنى وذي قار والبصرة".

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واكد "استعداد الوزراة لمجابهة الافات الزراعية من خلال المبيدات المتوفرة والكوادر المتخصصة وأتخاذ كافة الاعمال التي من شانها الحد من انتشار هذه الافة الخطرة على المحاصيل الزراعية"، موضحا ان "جهود الوزارة باتت واضحة الان من خلال تواجدها في تلك المحافظات مما ساهمت في مواصلة الرصد والتحري فضلا عن القضاء على هذه اسراب الجراد المتحركة ومتابعتها بشكل متواصل من اجل القضاء عليها بغية حماية المساحات الزراعية من اضرارها".

ولفت الى "نجاح خطط الوزارة في هذا المجال وسنتابع عمليات الرصد والمتابعة وصولا الى القضاء التام في قادم الايام والحيلولة دون دخولها الى داخل العراق وحصرها عند الحدود لحين انهاء وجودها".

تجدر الاشارة الى ان دائرة وقائية المزروعات احدى تشكيلات وزارة الزراعة لديها تنسيق وتواصل دائم مع هيئة الجراد الصحراوي التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) لمتابعة حركة الجراد الصحراوي.