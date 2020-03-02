اعادة فتح جسر السنك وسط بغداد امام حركة المركبات

افاد مصدر امني، الاثنين، بانه تم فتح جسر السنك وسط بغداد امام حركة المركبات.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم فتح جسر السنك وسط بغداد امام حركة المركبات، من جانبي الكرخ والرصافة".

واضاف ان "ذلك سيخفف من الزخم المروري الحاصل في المناطق القريبة من الجسر".