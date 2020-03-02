محتجو العراق يدعون إلى التصعيد ضد "أحزاب الفساد وداعمتها إيران"

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"الخليج 365": بعد ساعات من اعلان رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة فقد دعا منظمو الاحتجاجات الى "تصعيد الخطوات السلمية التي تفاجئ الاحزاب الفاسدة ومن خلفهم ايران" مؤكدين على ضرورة تجميد الدستور واجراء انتخابات عاجلة، فيما قال الصدر ان الفساد والمحاصصة منعا تشكيل الحكومة، بينما شدد اياد علاوي على ضرورة ملاحقة قتلة المتظاهرين واطلاق المعتقلين.

وقالت "اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين" في بيان الاثنين حصلت ""الخليج 365"" على نصه ان ابناء العراقيين قطفوا ثاني ثمار صبرهم في استعادة الوطن من الفاسدين فبالاصرار والعزيمة والثبات لابطال ثورة تشرين في ساحات وميادين التظاهرات في رفض مرشح الاحزاب الفاسدة محمد توفيق علاوي ونجاح المتظاهرين السلميين في افشال المخططات المشبوهة والمؤامرات التي حاولوا خداع المتظاهرين فيها، الا ان الثوار كانوا أوعى من المتآمرين باصطفافهم مع إخوانهم من جميع المحافظات العراقية الأخرى في التحرير، وكان لهذا الاثر البالغ في اسقاط حكومة علاوي وداعميه، الذين استمروا من اول يوم من تكليفه بقتل واختطاف المتظاهرين في محاولات يائسة لانهاء التظاهرات ومطالبها العادلة".

متظاهرو التحرير يحتفلون باسقاط المرشح لتشكيل الحكومة محمد علاوي:



اضافت اللجنة انها "اذا تتقدم بالتهئنة للشهداء والجرحى وعوائلهم ولجميع المتظاهرين وللشعب العراقي الاصيل على اسقاط الحكومة الثانية فانها تدعو إلى الاستمرار في التظاهرات وتصعيد الخطوات السلمية التي تفاجئ الاحزاب الفاسدة ومن خلفهم ايران ونؤكد على التمسك بمطالب الثورة الرامية الى حل البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية وتجميد الدستور وتشكيل حكومة موقتة تكتب قانون انتخابات عراقي عادل وإجراء انتخابات نزيهة ديمقراطية حقيقة لا صورية تكون فيها مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية على اسس وطنية تنهي الوصاية الايرانية وتستعيد السيادة العراقية كاملة".

وقالت اللجنة في الختام "ياشباب العراق وبنات الوطن يا اصحاب القمصان البيضاء ايها الشعب العراقي الكريم دماء الشهداء والجرحى والعراق يدعوكم إلى التصعيد السلمي والثبات على استعادة الوطن لينهض شامخاً يعانق النجوم".

من جهته اعتبر زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر الذي شارك في ترشيح علاوي لتشكيل الحكومة في تغريدة على حسابه في "تويتر" تابعتها ايلاف اليوم ان الفساد والمحاصصة ارغماه على الاعتذار.

دروع العراقيين في مواجهة عناصر مكافحة الشغب

وقال الصدر مخاطبا علاوي ان "حب العراق اوحى لك بالانسحاب فجزيت عن العراق خيراً". وأضاف "إلى متى يبقى الغافلون ممن يحبون المحاصصة ولا يراعون مصالح الوطن يتلاعبون بمصائر الشعب؟ وإلى متى يبقى العراق أسير ثلة فاسدة؟ وإلى متى يبقى العراق بيد قلة تتلاعب بمصيره، ظانين حب الوطن، وهم عبيد الشهوات".

وشدد بالقول "إني براء من الفاسدين إلى يوم الدين وإني براء ممن عصوا الله تعالى وصاروا أُسارى لشهواتهم وملذاتهم".

وزاد قائلا "اللهم لا تحشرني معهما ولا تحشرني مع من سمع واعية الوطن ولم ينصره وينتصر له ولو بكلمة إلا الذين ساندونا سابقاً فأسلك أن تمن عليهم بالمغفرة والرضوان".

وكان الصدر قد هدد في 22 من الشهر الماضي بالخروج في تظاهرة مليونية واعتصامات حول المنطقة الخضراء في حال عدم تمرير البرلمان لتشكيلة علاوي الحكومية قبل أن يتراجع عن الدعوة الى التظاهر تحسباً لانتشار فيروس كورونا.

عبرة الاعتذار

اما المحلل الامني الاستراتيجي هشام الهاشمي فقال في تغريدة مشابهة تابعتها ""الخليج 365"" الاثنين "‏أظن العبرة التي تعلمها محمد علاوي وقادة سائرون والفتح (اللذين رشحا علاوي) هي ان ساحات التظاهرات الركن القوي والشديد والنقي الذي ينبغي أن يأوي له رئيس الوزراء عند الإصلاح ومكافحة الفساد".

‏واشار الى انه "عند أهمال الساحات فلن تستطيعوا ان تنبذوا رأي البارزاني والحلبوسي والمالكي وتجعلونه خلف ظهوركم ولن تستطيعوا الحكم".

يشار الى ان محمد علاوي كان قد اعلن الليلة الماضية اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وذلك بعد ساعات على إخفاق البرلمان في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته.

واتهم علاوي جهات قال انها غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية بعرقلة مهمته ودعا العراقيين الى الاستمرار في بالضغط من خلال التظاهر لكي لا تضيع تضحياتهم سدى.

Advertisements متظاهرون يسيطرون على حاجز للامن في ساحة الخلاني في وسط بغداد

وعلى الفور قال الرئيس برهم صالح انه سيتم اختيار بديل للمهمة نفسها خلال 15 يوما موضحا انه سيبدأ استناداً الى احكام المادة 76 من الدستور مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

ودعا صالح "القوى النيابية الى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل و المقبول وطنيًا وشعبيا خلال الفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق".

ما هي المادة 76 من الدستور العراقي

وتنظم المادة 76 من الدستور العراقي الذي وافق عليه العراقيون في استفتاء شعبي عام 2005 عمليات اختيار شخصية تشكل الحكومة واختيار بديل منه في حال فشله في مهمته.

وفي ما يلي نص المادة:

المادة (76):

أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.

رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالغالبية المطلقة.

خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

وعلمت "ايلاف" ان الرئيس صالح سيباشر اليوم اتصالاته مع القوى والشخصيات السياسية للاتفاق على بديل من علاوي وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة في مهمة صعبة تواجه فيها البلاد تحديات خطيرة قائلا "ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة سواء على المستوى الشعبي او النيابي لتشكيل حكومة موقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين و مؤتمنة على إجراء إنتخابات نيابية مبكرة".

واشار الى ان "التداعيات الامنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم تحتم الاسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة من اجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كإستحقاق وطني عراقي".

أياد علاوي مطالبًا بمحاسبة قتلة المتظاهرين: لن نتخلى عنكم

واليوم شدد اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية على ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين بعد سقوط قتيلين و83 مصابا بينهم خلال تصدي القوات الامنية لهم في ساحة الخلاني في وسط بغداد مساء امس.

مسعفون يعالجون متظاهرين اصيبوا برصاص الامن في ساحة الخلاني في وسط بغداد

وقال علاوي في تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها ""الخليج 365"" الاثنين ان الجرائم والاعتداءات بحق المتظاهرين تتواصل، استشهاد متظاهر واصابة اكثر من ثمانين اخرين لن تثنينا عن جهودنا ومطالباتنا بايقاف عمليات #القمع ومحاسبة القتلة واطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى وتعويض عوائل #الشهداء".

واضاف ان "الإصرار والعزيمة التي تسلحت بها الجموع رغم حملة القمع والترويع أسقطت الرهان على وأد الثورة أو اي تسويات يأملها تجار المناصب والمكاسب .. هنيئا لكم ثباتكم وأنتم ترسمون غد العراق المشرق الخزي لمن يعتدي عليكم وسيكون لنا موقف ورد حازم تجاه اي محاولة اعتداء تتعرضون لها".

وامس تحوّلت مليونية احتجاج في بغداد بمشاركة متظاهري المحافظات المنتفضة من التظاهر امام مكتب رئيس الوزراء الى ساحة الخلاني وسط العاصمة وهي تهتف : مانريدكم مانريدكم خلي ايران تفيدكم ثم دخلت ساحة التحرير بعد ان حاولت القوات الامنية التصدي لها فقتلت متظاهرين واصابت 83 اخرين.

فقد تدفق على بغداد عشرات الالاف من المحتجين من محافظات عراقية حيث تظاهروا امام مكتب رئاسة الوزراء قرب احدى بوابات المنطقة الخضراء المحمية التي اضطرت السلطات فيها الى احاطة السفارة الايرانية القريبة بالحواجز الكونكريتية خوفا من اقتحامها.

يشار الى ان العراق يشهد منذ الأول من اكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة انطلقت من أجل تنفيذ مطالب معيشية ومكافحة الفساد والبطالة إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية تتمسك برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والتبعية حيث واجهتها القوات الحكومية بالعنف المفرط والميليشيات المسلحة بالاغتيال والاختطاف والتهديد ما اسفر عن مقتل 669 متظاهرا واصابة 24.488 آخرين واعتقال 2.806 من المحتجين.