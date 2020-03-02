البرلمان العراقي يفشل للمرة الثانية في عقد جلسة منح الثقة للحكومة

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فشل البرلمان العراقي اليوم في عقد جلسة استثنائية مقررة للتصويت على منح الثقة لتشكيلة محمد علاوي وأجل اعماله الى يوم غد، حيث أكد رئيسه الحلبوسي ان الاثنين هو الأخير للمكلف قبل استبداله بمكلف آخر فيما تم تقليص قائمة الوزراء المرشحة للتصويت من 22 وزيرا الى 16 مرشحا.

ولم يحضر جلسة اليوم سوى 108 نواب من مجموع عدد الاعضاء البالغ 329 نائبا، فيما المطلوب حضور 165 نائبا، الأمر الذي لم يحقق النصاب القانوني للانعقاد البالغ النصف زائدا واحدا، حيث امتنع نواب القوى السنية والكردية وبعض النواب الشيعة من دخول الجلسة لاعتراضهم على تشكيلة علاوي المقترحة.

محاولة فاشلة لانقاذ الموقف

وفي محاولة لعقد الجلسة الاستثنائية المقررة اليوم والبدء بالتصويت على الوزراء المرشحين، فقد عقد رؤساء الكتل النيابية الشيعية باستثناء كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي اجتماعا مغلقا للتداول بشأن جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف وتشكيلته الوزارية، حيث تم الاتفاق على التصويت للمرشحين الشيعة وحدهم للحقائب الوزارية وترك التصويت على الحقائب المرشحة للقوى السنية والكردية لحين الاتفاق مع المكونين لاحقا.

وثيقة حصلت عليها "الخليج 365" تؤكد حضور 108 نواب فقط في جلسة اليوم الاستثنائية للتصويت على تشكيلة علاوي

وشارك في الاجتماع ممثلو كتلة بدر، التي يتزعمها هادي العامري وسائرون بقيادة مقتدى الصدر ورئيس كتلة السند احمد الاسدي وكتلة عطاء بقيادة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وكتلة صادقون التي يترأسها قيس الخزعلي.

وفي محاولة اخرى لعقد جلسة التصويت، فقد تم تقليص التشكيلة الحكومية المرشحة للتصويت من 22 حقيبة الى 16 حقيبة فقط لكنه مع ذلك فلم يتحقق النصاب المطلوب للانعقاد.

الوزراء المرشحون للتصويت

وعلمت "الخليج 365"" ان قائمة الستة عشر وزارة هي كما يلي :

.. زينب عبد الصاحب البناء وزيرة للاتصالات وهي مواليد بغداد 1969 وهي مهندسة مختصة في مجال الاتصالات مع 20 سنة خبرة في العراق في هذا المجال.

.. شاكر عبد الامير العطار وزيرا للزراعة مواليد بغداد 1952 وهو عميد كلية علوم الهندسة الزراعية.

..يوسف محمود المشهداني للصناعة مواليد بغداد 1959وهو موظف ومدير عام في وزارة الصناعة لثلاثين عاما.

.. جاسب عبد الزهرة المحمد للكهرباء مواليد البصرة 1963 وهو مهندس ومدير عام في وزارة الصناعة لثلاثين عاما.

.. احمد وليد الدوري للشباب والرياضة مواليد بغداد 1972 بروفيسور في علوم التربية الرياضية وعميد كلية التربية البندنية وعلوم الرياضة في الجامعة المستنصرية.

.. للتخطيط مظهر محمد صالح العلواني مواليد الفلوجة 1948 وهو وهو خبير اقتصادي وعضو مجلس ادارة البنك المركزي.

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.. مضر زكي الخير الله وزيرا للصحة من مواليد ذي قار عام 1977 وهو دكتور اخصائي وخبرة في إدارة المؤسسات الصحية..

.. التربية مازن سمير علي محسن الحكيم مواليد الديوانية عام 1978 أكاديمي جامعي متخصص بتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي.

..للتعليم العالي والبحث العلمي مزاحم قاسم الخياط مواليد نينوى 1953 وهو طبيب ورئيس جامعة نينوى.

.. للهجرة والمهجرين رغد يوسف كبرو مواليد بغداد 1965 وهي استاذة جامعية في إدارة الأعمال ومختصة في ادارة الانتاج والعمليات

.. حسين احمد الجلبي للنفط من مواليد بغداد 1946 وهو مهندس وخبير نفط وخبير في الشركات العالمية لمدة 50 عاما.

..رياض كاظم الخزرجي وزيرا للاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وهو من مواليد بغداد عام 1970 وهو دكتوراه في الهندسة وخبير في مجال ادارة مشاريع البنية التحتية مع شركات عالمية.

.. للخارجية جابر حبيب الحميداوي مواليد بغداد 1955 وهو سفير سابق وسفير الجامعة العربية في موسكو.

.. احمد مكي راجي كبة وزيرا للنقل بغداد 1957 مهندس وخبرة لمدة 30 عاما في القطاع الخاص.

.. حسن سليمان البياتي 1956مواليد كركوك 1955 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو مهندس وناشط في مجال حقوق الإنسان.

..نظير عباس الانصاري لوزارة الموارد المالية مواليد بغداد وهو خبير في قطاع الموارد المالية.

اعتراضات القوى الكردية والسنية

وتعترض القوى السنية والكردية على تشكيلة علاوي الوزارية لانها لم تتضمن مرشحيها الذين يفترض ان تطرحهم لتولي الحقائب الوزارية التي تؤكد انها من حصتهم.

واكد رئيس تجمع القوى السنية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ان التحالف لايرفض تشكيلة علاوي فحسب وانما يصر على استبداله بشخصية اخرى.

واشارت كتلة التحالف البرلمانية الى رفض اكثر من مائتي نائب التصويت لمنح الثقة لعلاوي ومرشحي كابينته الوزارية، مؤكدة ان رفض علاوي ومرشحي حكومته المؤقتة قرار لن تتراجع عنه.وقال المتحدث الرسمي للكتلة فالح العيساوي ان "جبهة المعترضين على منح الثقة وتكليف علاوي تضم الكتل السنيّة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وائتلاف دولة القانون وكتلا شيعية من تحالف الفتح".

واوضح انه من الناحية العددية لن تنجح عملية منح الثقة بسبب رفض 200 نائب من مختلف الكتل بضمنهم 62 نائبا سنيا و63 نائبا كرديا و56 نائبا شيعيا و9 نواب من المكون المسيحي و8 نواب تركمان و13 نائبـا من كتل اخرى.

اما الاكراد فإنهم يرفضون ان يرشح علاوي وزراء اكرادا ضمن تشكيلته الحكومية من دون موافقتهم عليهم، ويصرون على انهم اصحاب الحق في ترشيح الوزراء الذين يمثلونهم. ويطالب الاكراد بثلاث وزارات هي التجارة والمالية للحزب الديمقراطي الكردستاني والعدل للاتحاد الوطني الكردستاني وهو امر يرفضه علاوي.

ويشترط الدستور لفوز الحكومة بثقة البرلمان حصولها على تصويت الأغلبية المطلقة أي النصف زائدا واحدا لعدد الأعضاء الحاضرين للجلسة وليس العدد الكلي لاعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا شرط توفر النصاب القانوني للانعقاد.

