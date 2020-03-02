العراق: حلول ترضية لتجاوز عقدة الحكومة أو استبدال علاوي

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أسامة مهدي: فيما يواجه المكلف بتشكيل الحكومة العراقية علاوي صعوبات في الحصول على ثقة البرلمان اليوم فقد تم طرح حلول اللحظة الاخيرة لحل عقدة الحكومة، لكن الاكراد والسنة مصرون على بديل عنه.. فيما يتجمع الاف المحتجين عند بوابات المنطقة الخضراء في العاصمة الاحد قادمين من محافظات خارجها، بينما اطلق ناشطون حملة لتجريم الصدر.

وفي محاولة لحل ازمة التشكيلة الحكومية، فقد تم الكشف عن اجتماع عقد مساء امس في منزل هادي العامري زعيم تحالف الفتح احد تحالفين مع سائرون بقيادة مقتدى الصدر رشحا محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة وتوصل الاجتماع إلى مقترح بأن يكون لرئيس الحكومة ثلاثة نواب من الشيعة والسنة والاكراد لإرضاء مكونات البلاد والايحاء بأنها تمثلها جميعها.

وأشارت وسائل اعلام كردية تابعتها ""الخليج 365"" الى ان هذا المقترح ينتظر مواقف قيادات القوى الثلاث قبيل ساعات من التئام البرلمان الاحد للتصويت على تشكيلة علاوي التي اقترحها وتضم 22 وزيرا تمت تسمية اسماء 17 وزيرا منها فيما ظلت وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والعدل من دون وزراء لتدار بالوكالة في المرحلة الاولى.

ساحة الحبوبي وسط الناصرية تزدحم بالمحتجين المتوجهين الى بغداد للمشاركة في التجمع حول المنطقة الخضراء

وترفض القوى الكردية ترشيح علاوي للوزراء الاكراد في حكومته وتطالب بأن يكونوا هم الذين يرشحونهم.. فيما ترفض القوى السنية ترشيح علاوي لشخصيات سنية ليتولوا حقائب وزارية في حكومته من دون موافقتها.

علاوي يواجه استبداله بشخصية أخرى

وخلال الساعات الاخيرة، أكد عضو جبهة الانقاذ والتنمية مشعان الجبوري صعوبة تمرير التشكيلة الحكومية من دون موافقة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية تابعتها ""الخليج 365"" انه "مازال موقف زعيم شريك الوطن الثاني (الكورد) الرئيس مسعود البارزاني وعدد نوابه وحلفائهم يتجاوز المئة لم ولن يتغير من الرئيس المكلف محمد علاوي ويصر على استبداله كما علمت منه قبل دقائق. ‏ما يعني وكما قلت لعلاوي عند زيارته لجبهة الانقاذ صعوبة تمرير الحكومة دون نيل تأييد البارزاني".

ومن جهته، أكد رئيس تجمع القوى السنية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ان التحالف لايرفض تشكيلة علاوي فحسب وانما يصر على استبداله بشخصية اخرى.

وأشارت كتلة التحالف البرلمانية إلى رفض اكثر من مائتي نائب التصويت لمنح الثقة لعلاوي ومرشحي كابينته الوزارية مؤكدة ان رفض علاوي ومرشحي حكومته الموقتة قرار لن تتراجع عنه.وقال المتحدث الرسمي للكتلة فالح العيساوي إن "جبهة المعترضين على منح الثقة وتكليف علاوي تضم الكتل السنيّة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وائتلاف دولة القانون وكتلا شيعية من تحالف الفتح ".

مسعفة بين المتظاهرين في بغداد خلال استراحة محارب

واوضح انه من الناحية العددية لن تنجح عملية منح الثقة بسبب رفض 200 نائب من مختلف الكتل بضمنهم 62 نائبا سنيا و63 نائبا كرديا و56 نائبا شيعيا و9 نواب من المكون المسيحي و8 نواب تركمان و13 نائبا من كتل أخرى.

أياد علاوي والمالكي يرفضان منح الثقة للتشكيلة الحكومية

ومن جهته، اكد ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي انه لن يمنح الثقة لحكومة محمد علاوي.

وقال رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري في تصريح صحافي تسلمت ""الخليج 365"" نصه اليوم إن موقف الائتلاف الرافض لمنح الثقة لحكومة رئيس وزراء المكلف.. مشيرا إلى أنّ الطريقة التي جاء بها هي ذات الطريقة التي تم فيها اختيار الحكومة المستقيلة.

وأضاف ان عدم اشراك القوى الوطنية وتهميش المتظاهرين يُفقد اي حكومة مُكلفة الشرعية الشعبية ويعوق اي أملٍ بنجاحها. وشدد بالقول "ان الوطنية لن تمنح هذه الحكومة الثقة لما تقدم أولاً ولخلو برنامجها من موعد ثابت للانتخابات المبكرة او اي اشارة لمطالب المتظاهرين السلميين او محاكمة قتلتهم والمعتدين عليها، فضلاً عن جملة ملفات وطنية أخرى".

اما ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فقد اكد من جهته عدم الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف علاوي.

مسابقة العلم العراقي لمتظاهري ساحة الخلاني في بغداد

واوضح الائتلاف في بيان وصلت "ايلاف" نسخة منه أن هذا الرفض يأتي ايمانا منه بضرورة التخلص من النهج التحاصصي المقيت. وقال "لقد أكدنا منذ البداية موقفنا فيما اذا التزم المكلف بما تعهد به امام العراقيين فاننا سندعمه بكل قوة واذا ما تخلف عن التزاماته فاننا سنعتذر عن دعمه".

واضاف "من هذا المنطلق نؤكد على خطابنا الثابت في السر والعلن بعيدا عن الحسابات والمكاسب السياسية الضيقة".. مشددا على "ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها تشكيل حكومة تلبي طموح الشعب وتعيد هيبة الدولة وتلتزم بأجراء الأنتخابات المبكرة".

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.. وماذا بعد دستوريا؟

ومن جهته، رأى الخبير القانوني طارق حرب أنه في حال لم يمرر علاوي في البرلمان فلا حاجة لرئيس الجمهورية برهم صالح بالكتلة الاكثر عدداً وسيكلف من يراه مناسباً.

وقال حرب على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" واطلعت عليها ""الخليج 365"" اليوم إن "الجلسة ستعقد وان لم تعقد فإن يوم 3 (مارس) ستنتهي مهلة الشهر الممنوحة لرئيس الوزراء دستوريا وان لم تعقد الجلسة يتحمل المسؤولية البرلمان وليس رئيس الوزراء لانه اكمل الوزراء والمنهاج الخاص به قبل انتهاء المهلة وهو جاهز قبل 48 ساعة من انتهائها".

وأضاف ان "تأجلت الجلسة او لم يكتمل النصاب فإن رئيس الوزراء غير مسؤول وسيمدد له اما في حال عقد الجلسة ولم تمنح الثقة له فإن الفقرة خامسا من المادة 36 من الدستور تقول بتولي رئيس الجمهورية تكليف شخص آخر لتشكيل الحكومة وليس علاوي ولا يجب منحه يوماً آخر".

واوضح أن "الفقرة خامساً من الدستور لم تتطرق إلى الكتلة النيابية الاكثر عدداً كما في الحالة الاولى وفي هذه الحالة صالح ليس بحاجة إلى مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً ويمكنه ان يكلف هو من يراه مناسباً وفق تقديره".

واشار الخبير القانوني حرب إلى أنّ "عادل عبد المهدي قال انني سأترك المنصب وسواء تركه او لم يتركه لن يتغير الامر لان لديه نائبين وان كلف رئيس الجمهورية شخصا اخر تبقى حكومة تصريف الاعمال مستمرة بعملها لحين تمرير كابينة المرشح الجديد".

احتجاجات على أسوار الخضراء وحملة لتجريم الصدر دولياً

وفيما توجه آلاف المحتجين من محافظات عراقية إلى بغداد فجر اليوم وبدأوا بالتجمع حول المنطقة الخضراء مركز الحكومة والسلطات الثلاث والسفارات الاجنبية، فقد اطلق ناشطون حملة دولية لاضافة الصدر إلى قائمة الارهاب المعتمدة دوليا.

غرفة تعقيم وفحص المتظاهرين من فايروس كورونا في ساحة التحرير وسط بغداد

وقالت "اللجنة المنظمة لمظاهرات تشرين" إن المليشيات المجرمة وقوات مكافحة (الشعب) وبأوامر مباشرة من الفاسدين القابعين في جحور المنطقة الخضراء تواصل استخدامها القوة المفرطة والعنف غير المشروع ضد المعتصمين السلميين حيث قدم المنتفضون تضحيات غالية بلغت أكثر من(30،000) اصابة بين شهيد وجريح ومعوق الا اننا لاحظنا ومنذ تسمية الفاسد علاوي لمنصب رئيس الوزراء والذي ملأت تصريحاته الكاذبة القنوات الفضائية من انه سيقوم بحماية المتظاهرين وعدم السماح للقوات الامنية القمعية بالتصدي للمعتصمين وبعد التصريحات الطائفية المقيتة وتهديد المتظاهرين بالقتل والتصفية والخطف من قبل أحد أهم اركان العملية السياسية (في اشارة للصدر) عاد الهجوم على المتظاهرين وكثرت حالات الخطف والتغييب ففي الاسبوع الماضي، فقط استشهد 9 من شباب الانتفاضة وجرح اكثر من 132 شابا حالات بعضهم خطيرة جدا".

وحذرت من اسمتهم جلاوزة نظام المحاصصة الطائفية من مغبة التمادي في استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع المحرمة دوليا واسلحة الصيد ضد المتظاهرين السلميين وحملت "عادل عبد المهدي المخلوع المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات لثبوت قيامه بإصدار اوامر باستخدام تلك الاسلحة الفتاكة في مخالفة سافرة لميثاق الامم المتحدة وللقانون الدولي الانساني الذي يضمن حرية التعبير السلمي عن الرأي ويحرم قمع المظاهرات السلمية".

وشددت بالقول "إن الثورة ماضية في منهجها السلمي وحتى تحقيق أهدافها العادلة، وسينال العقاب الشديد كل الذين تلطخت اياديهم بدماء العراقيين الزكية".

المتظاهرون يسقطون حواجز الامن الكونكريتية في ساحة الخلاني بوسط بغداد:

واليوم وبعد وصول الاف المتظاهرين إلى العاصمة من محافظات خارجها، فقد بدأ تجمع ضخم قرب المنطقة الخضراء بوسطها.

وقال بيان للمحتجين "سنوصل رسالة ورسالة شديدة اللهجة لكل الفاسدين فسنكون على مشارف ابوابهم وحصونهم التي بنوها بقوت الشعب.. وليعرف الجميع العراق قادم ليدك اوكار الفاسديين اللهم اني بلغت اللهم فاشهد".

ومن جانبهم، اطلق ناشطون حملة شعبية وطنية "للضغط على المجتمع الدولي لإضافة مقتدى الصدر ومليشياته على قائمة الإرهاب لما ارتكبوه من مجازر بحق الشعب العراقي منذ عام 2004 ولغاية اليوم".

ودعا منظمو الحملة "كل الوطنيين وخاصة ضحايا اجرام جيش المهدي، ومن بعده سائرون ثم القبعات الزرقاء، ممن يمتلكون وثائق او صورا ومقاطع فيديو تدين هذا الإرهابي وجماعته، إرسالها إلينا على الحساب الخاص باللجنة وكذلك اسماء الشهداء الذين سقطوا على يد هذه الزمرة المجرمة.. ( [email protected] )".

الصحة تحذر من التجمعات مع ارتفاع المصابين بكورونا إلى 13 شخصاً

وبالتزامن مع التجمع الجماهيري حول الخضراء، فقد حذرت وزارة الصحة من التجمع والتجمهر لاي سبب كان سياسيا او دينيا وكشفت عن ارتفاع عدد العراقيين المصابين بفيروس كورونا إلى 13 شخصا جميعهم عائدون من إيران.

وشددت الوزارة في نداء إلى العراقيين تابعته ""الخليج 365"" على "ضرورة الإلتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها حمايةً للجميع من خطر تفشي مرض فيروس كورونا المستجدّ خصوصاً بعد تسجيل عدد من الحالات في بغداد والمحافظات والعمل مستمر لمتابعة الملامسين والتأكد من خلوهم من العدوى".

وطالبت الوزارة "جميع المراجع الدينية والمؤسسات الصحية والعلمية العالمية والإقليمية والمحلية إلى تطبيق هذه الإجراءات حمايةً للجميع من حدوث حالة تفشي وبائي".

وكشفت الوزارة امس عن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 13 إصابة وقال المتحدث بإسم الوزارة سيف البدر ان مجموع عدد المُشخّصين مختبرياً بفيروس كورونا في العراق بلغ 13 حالة.. 12 منهم لعراقيين وحالة واحدة لطالب إيراني تم ترحيله إلى بلاده.

واشار إلى أنّ إن جميع الحالات التي شُخِّصت في العراق كانت لوافدين من إيران في وقت سابق.. واكد على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة بغلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الإجتماعية المختلفة حتى السابع من الشهر الحالي وهذا يشمل ايضا المتنزهات العامة كمتنزه الزوراء ومدن الملاهي وغيرها وتتحمل الجهات المخالفة الحكومية وغير الحكومية جميع التبعات القانونية لعدم تنفيذ ذلك.