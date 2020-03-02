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القوات الأمنية تلقي القبض على قاتل أحد منتسبي شرطة النفط في الديوانية

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أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الاثنين، عن إلقاء القبض على قاتل أحد منتسبي شرطة النفط في المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "شرطة المحافظة تمكنت من إلقاء القبض على من قام بقتل احد منتسبي شرطة النفط في وقت سابقا في حي الزيتون".

وأضافت أنه "نتيجة الاشتباك الذي حصل بين المجرم والأجهزة الأمنية المتمثله بقسم مكافحة الإجرام وخليه الصقور الاستخبارية، أصيب احد منتسبين مكافحة الإجرام الابطال بجروح ومحاولة الفرار من قبل المجرم مما دفع الأجهزة الأمنية الى تكثيف الإجراءات في السيطرات الخارجية وإلقاء القبض عليه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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