القوات الأمنية تلقي القبض على قاتل أحد منتسبي شرطة النفط في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الاثنين، عن إلقاء القبض على قاتل أحد منتسبي شرطة النفط في المحافظة.
وأضافت أنه "نتيجة الاشتباك الذي حصل بين المجرم والأجهزة الأمنية المتمثله بقسم مكافحة الإجرام وخليه الصقور الاستخبارية، أصيب احد منتسبين مكافحة الإجرام الابطال بجروح ومحاولة الفرار من قبل المجرم مما دفع الأجهزة الأمنية الى تكثيف الإجراءات في السيطرات الخارجية وإلقاء القبض عليه".
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