القوات الأمنية تلقي القبض على قاتل أحد منتسبي شرطة النفط في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "شرطة المحافظة تمكنت من إلقاء القبض على من قام بقتل احد منتسبي شرطة النفط في وقت سابقا في حي الزيتون".

وأضافت أنه "نتيجة الاشتباك الذي حصل بين المجرم والأجهزة الأمنية المتمثله بقسم مكافحة الإجرام وخليه الصقور الاستخبارية، أصيب احد منتسبين مكافحة الإجرام الابطال بجروح ومحاولة الفرار من قبل المجرم مما دفع الأجهزة الأمنية الى تكثيف الإجراءات في السيطرات الخارجية وإلقاء القبض عليه".

