نائب رئيس البرلمان يؤكد لرئيس الوقف السني على توحيد الخطاب الديني

أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، الاثنين، على أهميّة توحيد الخطاب الديني ونشر مفاهيم الاعتدال والوسطية، والتعايش السلمي وثقافة التسامح بين أفراد المجتمع.
وأكد الحداد بحسب البيان، على "أهميّة توحيد الخطاب الديني ونشر مفاهيم الاعتدال والوسطية، والتعايش السلمي وثقافة التسامح بين أفراد المجتمع وتعزيز دور المؤسسات الدينية في تعزيز وترسيخ القيم الإنسانية والنبيلة".
واشار الحداد الى، "ضرورة تطوير آليات التعاون المشترك بين السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة لتجاوز الأزمات والمشاكل ومواصلة السعي والعمل لتثبيت الأمن والإستقرار في عموم العراق وتقديم الخدمات للمواطنين"، مشددا على "أهمية إستمرار التنسيق والعلاقات بين الديوان ووزارة الأوقاف في أقليم كردستان بالنشاطات والمناسبات الدينية لتعزيز روح الأخوة بين جميع مكونات الشعب".
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