الحشد يعلن تدمير انفاق ومضافات لـ'داعش' قرب الثرثار

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن تدمير انفاق ومضافات لـ"داعش" قرب الثرثار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مديرية مقاتلة الدروع في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من تدمير مضافات وانفاق لداعش الارهابي ضمن عمليات علي الهادي الامنية قرب الثرثار".

وأضاف البيان أن "الكتيبة الرابعة في المديرية شاركت الى جانب الالوية السادس و35 و51 في محافظة صلاح الدين، واستهدفت الكتيبة مخابئ وانفاق الارهابيين بالسلاح المباشر".