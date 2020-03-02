الخارجية تعلن الاتفاق على استقبال فريق طبي من الصين لمعالجة فيروس كورونا

اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، الاتفاق على استقبال فريق طبي من الصين لمعالجة "فيروس كورونا".
وأعرب مصطفى بحسب البيان، عن "حرص العراق على دعم العلاقات العراقـيّة- الصينيّة وُصُولاً إلى تحقيق شراكة ستراتيجيّة بالنحو الذي يُلبّي طموحات، وتطلعات الشعبين الصديقين، ويُحقّق مصالحهما المُشترَكة في التقدّم، والازدهار، والتنمية".
وأوضح الصحاف، أنه "انعكاساً لما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين من مراحل مُتقدّمة غير مسبوقة فقد قدّمت الحكومة الصينيّة إلى العراق مُستلزمات الفحص المختبريّ لفايروس كورونا وذلك بتوفير (1000) شريط للفحص الطبّي لهذا الفايروس (RT-PCR)، كما خصّصت (500000) كمامة".
وتابع الصحاف، أن "الوزارة بدأت التنسيق مع اللجنة الوزارية لمكافحة فايروس كورونا لإيصال هذه الموادّ إلى بغداد".
وبين، أن "الجانبين بحثا الإفادة من الخبرة التي توافرت لدى الصين في مجال مُواجَهة هذا الفايروس، والوقاية منه، وقد جرى الاتفاق على استقبال فريق طبّي من الصين يأتي إلى العراق لتقديم الدعم في هذا المجال، وهو فريق مُتخصّص بالكشف عن هذا الفايروس، وعلاجه، وطرائق الوقاية منه".
وأكد، أنه "تمت مناقشة موضوع العاملين الصينيّين في العراق في مجال تقديم الخدمة في قطاعات الطاقة، وإجراءات الحكومة في توفير سُبُل السلامة من تناقل هذا الفايروس".
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