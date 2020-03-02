فيروس كورونا.. الوفيات تتجاوز 3000 حول العالم بينهم مسؤولون

الصين:
أعلنت الصين تسجيل 42 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2912.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين، أنها رصدت 202 حالة إصابة جديدة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بانخفاض حاد عن يوم السبت الذي سجل 573 حالة إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من ثمانين ألف إصابة في البر الصيني.
الولايات المتحدة الأميركية:
أعلن مسؤولو الصحة بولاية واشنطن عن ثاني حالة وفاة بالفيروس بالولايات المتحدة، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من سبعين، وذلك بعد الكشف عن ثلاث حالات في ولاية كاليفورنيا، إصابتان منها لشخصين عادا من مصر.
كوريا الجنوبية:
سجلت 476 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في كوريا الجنوبية، ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من أربعة آلاف حالة، وفق إحصائية يومية أعلنتها السلطات الكورية اليوم.
كما تم الإعلان عن أربع وفيات جديدة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 22 في البلاد.
إيران:
أعلنت وزارة الصحة في إيران -التي تشهد أعلى عدد وفيات بالفيروس خارج الصين- عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 54، والمصابين إلى 978.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام جراء إصابته بالفيروس.
الكويت:
أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 56.
إندونيسيا:
أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويديدو اليوم تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده، مشيرا إلى أن الحالتين هما لامرأة (64 عاما) وابنتها (31 عاما)، وأنهما كانتا على اتصال مع سائح ياباني في 27 فبراير/شباط الماضي خلال زيارتهما لماليزيا.
وسجلت إيطاليا نحو خمسمئة إصابة إضافية بالفيروس خلال 24 ساعة، حسب ما أعلنت السلطات الصحية أمس الأحد، كما توفي في اليوم نفسه خمسة أشخاص جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34 في ثلاث مناطق بشمال البلاد.
إجراءات احترازية
أعلن منظمو معرض باريس للكتاب إلغاء المعرض المقرر أن يفتتح في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وقد قال القائمون عليه إن قرار الإلغاء جاء تماشيًا مع قرار الحكومة التي دعت إلى إلغاء التجمعات التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص في فضاءات مغلقة.
وفي أوزبكستان ذكرت وزارة الخارجية أن الحكومة قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى أفغانستان وإيران وإيطاليا، في إطار جهود الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.
وفي بريطانيا، قالت وزارة الخارجية إنها ستجلي الأسر وموظفين من سفارتها في طهران بسبب كورونا، وذلك بعد تسجيل 12 إصابة جديدة في بريطانيا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 35.
وحظرت كل من قطر والكويت دخول جميع المسافرين القادمين من مصر، وذلك ضمن التدابير التي تتخذها الدولتان للحد من انتشار فيروس كورونا.
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