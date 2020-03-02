البارزاني يشكر القوى السياسية الكردستانية لموقفها ازاء منح الثقة من عدمه

قدم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الاثنين، شكره الى القوى السياسية الكردستانية التي وحدت صفوفها ازاء منح الثقة من عدمه للحكومة العراقية الجديدة "رغم اختلاف وجهات نظرها".

وقال بارزاني، في رسالة وجهها الى الرأي العام في العراق وإقليم كردستان، واطلعت عليها الخليج 365، "اود ان اعرب عن شكري وتقديري لجميع القوى السياسية الكردستانية التي وحدت صفوفها وموقفها فيما يخص منح الثقة من عدمه للحكومة العراقية الجديدة رغم اختلاف وجهات نظرها"، مبينا أن "بلورة هذا الموقف الموحد مكسب تاريخي لشعب كوردستان وموضع تقدير".

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وبموازاة ذلك، وجه البارزاني، "الشكر للقوى السياسية الوطنية العراقية التي حالت بمواقفها المنطقية الصحيحة تعميق وزيادة الأزمات في العراق والإنزلاق نحو الكوارث".

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واعتبر أن "تلك المواقف تقديراً للمبادىء الديمقراطية، ومراعاةً لمطالب المكونات العراقية، وتعديلاً لمسار العملية السياسية، الآن يقف العراق أمام مرحلة جديدة، يمكن أن تتاح فيها الفرصة لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتأمين الأرضية المناسبة لتوافق وطني شامل، وضمان التقارب بين كافة الأطراف".

