الاتحاد الأوروبي يشكل 'قوة مجابهة كورونا'

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون، الاثنين، رفع درجة خطر فايروس كورونا من معتدل إلى مرتفع.
وقالت فون في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إنه تم تشكيل "قوة مجابهة كورونا" لتنسيق جهود الدول الأعضاء لمواجهة تفشي الفايروس، بحسب "روسيا اليوم".
وأضافت فون: "خطر فيروس كورونا على دول الاتحاد الأوروبي انتقل من مرحلة متوسط إلى مرتفع، بعد ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي إلى 38".
وأضافت فون: "خطر فيروس كورونا على دول الاتحاد الأوروبي انتقل من مرحلة متوسط إلى مرتفع، بعد ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي إلى 38".
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