علاوي يكشف 'إملاءات' مارسها علي اكبر ولايتي في تشكيل الحكومة العراقية

كشف زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي، الاثنين، عن "إملاءات" مارسها مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي على مجلس النواب العراقي في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مشيراً إلى وقوف بعض القادة السياسيين العراقيين "انتصاراً للارادة العراقية" في مقدمتهم مسعود البارزاني.
واضاف علاوي أن تلك "الإملاءات واجهها واجهضها صمود الشعب العراقي الباسل، والمتظاهرين السلميين، والشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية في سوح المواجهات السلمية رفض العراقيين لأي تدخل من اي جهة خارجية كانت، يدفعهم ايمانهم بالله عز وجل، وحبهم للوطن".
وأوضح أن "بعض القادة السياسيين العراقيين وقفوا انتصارا للارادة العراقية وفي مقدمتهم رفيق دربنا، الاخ العزيز مسعود البارزاني"، مضيفا "لا يفوتني ان اشكر الدول التي وقفت مع العراق وشعبه الكريم وفي مقدمتهم المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقتين العزيزتين وبعض الدول الاوربية، والولايات المتحدة التي ادانت الاعتداءات على شعب العراق ووعدت بمعاقبة القتلة".
وتابع قائلا "لا بد ان نتطلع اليوم لان يشترك الجميع في انزال اقصى انواع العقوبات بحق هؤلاء القتلة، وفق القانون العراقي، وتعويض اهالي الشهداء، ومعالجة الجرحى، وايجاد حل لمشاكل النازحين، وتعويضهم، والعمل على ارجاعهم الى مناطقهم معززين مكرمين، وبناء المدن المدمرة، واطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، وإيقاف ملاحقاتهم ، والتعقبات بحقهم واجراء انتخابات مبكرة بموعد مثبت لدى المحكمة الاتحادية والأمم المتحدة في نيويورك وتعديل المفوضية وقانون الانتخابات".
ودعا علاوي "الجار ايران لان يعمل وفق اساس حسن الجوار مع العراق والدول العربية، وان ينتهج قيم التعايش السلمي،ويبتعد عن التنابز والاستحواذ"، مشددا على "ان يعي جيداً ان العراق والدول العربية لايمكن ان يبتلع".
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