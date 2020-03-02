الصحة تعلن اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا في الرصافة ببغداد

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تمت متابعة المصابَين من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهما العيّنات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهما حالياً راقدَين في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهما الصحي.وأكد البدر، أن وزارة الصحة والبيئة اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية، مشيرا الى أن الوزارة تهيب بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد.

واوضح البدر أن الوزارة تؤكد على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى.



وأعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن تحسن حالة اربعة مصابين بفيروس كورونا من ضمن 6 حالات اعلن عنها مؤخرا، مشيرة الى أنهم يستعدون لمغادرة مستشفى الفرات العام المخصص لمعالجة المصابين بالفيروس.