الاعرجي: علاوي جنب العراق ازمة واثبت شجاعته

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاثنين، بأن انسحاب رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي "جنب العراق ازمة"، مشيرا الى أنه اثبت شجاعته وحبه للعراق.
وقال الاعرجي، في تغريدة اطلعت عليها الخليج 365، إن "إعتذار السيد علاوي عن التكليف يعكس مدى حبه للعراق وتغليب المصلحة العامة على الخاصة".
واضاف أنه "بهذه الخطوة جنّب عراقنا أزمة وقانا الله شرها وأثبت لخصومه أنه قوي وشجاع؛ فالتضحية من شيمة الشجعان".
وقدم علاوي في كلمة متلفزة امس الاحد، اعتذاره عن الاستمرار في تشكيل وزارته، متحدثا عن "ضغوط سياسية" مورست معه في اختيار كابينته من الوزراء، في حين دعا رئيس الجمهورية الكتل السياسية الى البدء بمشاورات لتكليف شخصية جديدة خلال مدة 15 يوما.
واضاف أنه "بهذه الخطوة جنّب عراقنا أزمة وقانا الله شرها وأثبت لخصومه أنه قوي وشجاع؛ فالتضحية من شيمة الشجعان".
وقدم علاوي في كلمة متلفزة امس الاحد، اعتذاره عن الاستمرار في تشكيل وزارته، متحدثا عن "ضغوط سياسية" مورست معه في اختيار كابينته من الوزراء، في حين دعا رئيس الجمهورية الكتل السياسية الى البدء بمشاورات لتكليف شخصية جديدة خلال مدة 15 يوما.
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