الصحة تعلن اكتشاف حالتين جديتين مؤكدتين بفيروس كورونا في الرصافة ببغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في الرصافة ببغداد، مشيرة الى ان كلا المصابين كانا في إيران وعادا مؤخرا للبلاد. يتبع..

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