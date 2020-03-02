الانبار تعطل الدوام الرسمي في جميع دوائرها عدا الخدمية 'وثيقة'

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وجه محافظ الانبار علي فرحان، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة عدا الخدمية منها.
وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فأن تعطيل الدوام سيكون اعتبارا من اليوم الاثنين ولغاية يوم الخميس المقبل وذلك "لمقتضيات المصلحة العامة".
وكان محافظ الانبار وجه امس بتعطيل الدوام الرسمي في ثلاث دوائر بالمحافظة الى نهاية الاسبوع الحالي بسبب كورونا.
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