الانبار تعطل الدوام الرسمي في جميع دوائرها عدا الخدمية 'وثيقة'

وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فأن تعطيل الدوام سيكون اعتبارا من اليوم الاثنين ولغاية يوم الخميس المقبل وذلك "لمقتضيات المصلحة العامة".

وكان محافظ الانبار وجه امس بتعطيل الدوام الرسمي في ثلاث دوائر بالمحافظة الى نهاية الاسبوع الحالي بسبب كورونا.