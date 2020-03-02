راموس يرد على تصريحات بيكيه بعد انتصار الكلاسيكو

2020-03-02 | 10:01
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رد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد على تصريحات جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عقب مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين، ليلة الأحد.
وصرّح بيكيه: "في الشوط الأول سيطرنا على المباراة، واجهنا في ذلك الشوط أسوأ نسخة لريال مدريد في برنابيو منذ سنوات عديدة، ولكن في الشوط الثاني عادوا من جديد وفي لقطة مؤسفة سجلوا الهدف الأول".
ورد راموس على بيكيه في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أحترم كلمات بيكيه لكن أود أن أفوز بجميع مباريات الكلاسيكو إذا كان ذلك يعني اللعب بشكل سيء في الشوط الأول كما يعتقد أننا فعلنا".
وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين دون رد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة 26 لليجا.
ورد راموس على بيكيه في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أحترم كلمات بيكيه لكن أود أن أفوز بجميع مباريات الكلاسيكو إذا كان ذلك يعني اللعب بشكل سيء في الشوط الأول كما يعتقد أننا فعلنا".
وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين دون رد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة 26 لليجا.
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